WAS

Wasder gives players a seamless gaming experience in one easy-to-use app – including fun ways to find friends, discover games, explore content, earn in-game items, build player identity, and take virtual self-expression to the next level.

NamnWAS

RankNo.3764

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud1 000 000 000

Totalt utbud999 731 079

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.06144241831722157,2022-04-23

Lägsta pris0.000209778905541698,2025-05-30

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionWasder gives players a seamless gaming experience in one easy-to-use app – including fun ways to find friends, discover games, explore content, earn in-game items, build player identity, and take virtual self-expression to the next level.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.