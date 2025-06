WALLET

Ambire Wallet is the Web3 wallet that makes self-custody easy and secure. It is the first hybrid Account abstraction wallet to support Basic (EOA) and Smart accounts, improving security and user experience.

RankNo.1070

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.07%

Cirkulationsutbud711,682,531.5996484

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud711,682,531.5996484

Cirkulationshastighet0.7116%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.20064258285841255,2022-02-04

Lägsta pris0.000638616003044836,2024-05-12

Offentlig blockkedjaETH

