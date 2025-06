WAFFLES

Waffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

NamnWAFFLES

RankNo.1629

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud894,466,543

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud998,378,465.54

Cirkulationshastighet0.8944%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.04295198242461536,2024-06-07

Lägsta pris0.001623130974260684,2025-04-09

Offentlig blockkedjaSOL

IntroduktionWaffles Davincij15's Cat. The second chance you have been waiting for… Don’t miss it again.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.