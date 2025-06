VPP

Virtue Poker is a ConsenSys incubated, and Pantera backed company that uses the unique features of blockchain technology in conjunction with P2P networking to provide a safe, honest environment to play online poker. Player funds are never held by Virtue Poker; instead game buy-ins are held in escrow by Ethereum “smart contracts”​ while they play, and payouts occur in 30 seconds or less.

NamnVPP

RankNo.2837

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud106,988,748

Maxutbud500,000,000

Totalt utbud500,000,000

Cirkulationshastighet0.2139%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.1726244145680451,2021-11-02

Lägsta pris0.000520004736766296,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

