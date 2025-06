VICE

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

NamnVICE

RankNo.910

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.04%

Cirkulationsutbud988,310,463.0407467

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.9883%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.08516221173980727,2025-04-18

Lägsta pris0.012377168049705263,2025-02-03

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionVICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.