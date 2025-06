VEX

Vexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

NamnVEX

RankNo.1760

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud733 642 279

Maxutbud1 008 772 305

Totalt utbud1 008 772 305

Cirkulationshastighet0.7272%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.0471216,2018-08-01

Lägsta pris0.000442965498417112,2024-01-29

Offentlig blockkedjaVEX

IntroduktionVexanium are building the next generation blockchain for mass adoption, that is born to support DApps (Decentralized Application), Defi (Decentralized Finance) usability and retail penetration. Vexanium is going to make blockchain technology accessible and applicable to enhance various industries.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.