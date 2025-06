VET

Vechain is a global leading blockchain platform for products and information.In the past two years, Vechain has accumulated great amount of experience in providing blockchain solutions to various industries including liquor, auto, luxury goods, retail, logistics, supply chain, etc. The vision of Vechain is to build a trust-free and distributed business ecosystem based on the Blockchain technology self-circulated and expanding.

NamnVET

RankNo.45

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0006%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.04%

Cirkulationsutbud85,985,041,177

Maxutbud86,712,634,466

Totalt utbud85,985,041,177

Cirkulationshastighet0.9916%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.27821609,2021-04-17

Lägsta pris0.00167765732958,2020-03-13

Offentlig blockkedjaVET

