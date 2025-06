VEE

Zeeverse is an open-world MMO built by industry veterans. Zeeverse combines the concepts of GameFi and DeFi into an autonomous player-driven economy. The Zeeverse journey begins with VEE.

NamnVEE

RankNo.7473

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud100,000,000,000

Totalt utbud100,000,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000471164443342,2025-01-17

Lägsta pris0.000137145853027843,2025-04-07

Offentlig blockkedjaARB

IntroduktionZeeverse is an open-world MMO built by industry veterans. Zeeverse combines the concepts of GameFi and DeFi into an autonomous player-driven economy. The Zeeverse journey begins with VEE.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.