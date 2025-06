VALOR

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

NamnVALOR

RankNo.2819

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud50,297,124

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud75,000,000

Cirkulationshastighet0.5029%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin10.549191434,2019-04-20

Lägsta pris0.001360757877062044,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

