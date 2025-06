UNICE

UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.

RankNo.2335

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud271 869 699

Maxutbud1 000 000 000

Totalt utbud990 935 006

Cirkulationshastighet0.2718%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.14138683137455213,2024-04-23

Lägsta pris0.001079036664609985,2025-04-21

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

