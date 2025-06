UNFI

Unifi Protocol is a group of non-custodial, interoperable, decentralized, and multi-chain smart contracts providing the building blocks for the next generation of DeFi development. Unifi provides a bridge to connect the existing economy of Ethereum-based DeFi products to growing DeFi markets on other blockchains.

RankNo.1644

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)13.03%

Cirkulationsutbud9,548,650.10357291

Maxutbud10,000,000

Totalt utbud9,548,651.10357291

Cirkulationshastighet0.9548%

Utgivningsdatum2020-11-14 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin43.91306093,2021-03-01

Lägsta pris0.16605847167079818,2025-04-14

Offentlig blockkedjaETH

