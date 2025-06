UMB

Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.

NamnUMB

RankNo.2152

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.06%

Cirkulationsutbud292,962,636

Maxutbud0

Totalt utbud332,401,437

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.57843973,2021-02-10

Lägsta pris0.0018920678365001,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionUmbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.