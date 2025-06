ULX

Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism.

NamnULX

RankNo.5223

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud50,000,000,000

Totalt utbud48,019,938,837

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin21.023331190964008,2022-08-17

Lägsta pris0.006153019265873226,2025-04-25

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionUltron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.