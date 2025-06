TUT

10 month ago dev recorded the first tutorial for BNB chain on how to launch a token. This OG token was on testnet, now it is on the mainnet.

NamnTUT

RankNo.848

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)5.19%

Cirkulationsutbud838,950,425.3376875

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud838,950,425.3376875

Cirkulationshastighet0.8389%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.06042588916392525,2025-03-20

Lägsta pris0.00025507551097587,2025-02-08

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.