TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

NamnTUSD

RankNo.112

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)%10,12

Cirkulationsutbud495.516.083

Maxutbud0

Totalt utbud495.516.083

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum2018-03-07 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades1 USDT

Högsta någonsin1.364490032196045,2018-05-16

Lägsta pris0.917876956195,2020-03-13

Offentlig blockkedjaETH

