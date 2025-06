TRIAS

TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.

NamnTRIAS

RankNo.1277

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)9.31%

Cirkulationsutbud5,000,000

Maxutbud9,999,999.9

Totalt utbud5,000,000

Cirkulationshastighet0.5%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin31.97092298,2021-05-09

Lägsta pris0,2021-04-06

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionTRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.