Thrupenny is revolutionizing DeFi with advanced infrastructure for investing, lending, and borrowing. Its stable and reliable platform is designed to be user-friendly even for the average user and offers high yield staking opportunities, providing individuals and communities with unprecedented access and control over their financial resources.

RankNo.2569

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud87,595,731

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud981,831,108

Cirkulationshastighet0.0875%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.1486609809042077,2024-01-11

Lägsta pris0.001400110917658499,2025-03-06

Offentlig blockkedjaARB

