TORN

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

NamnTORN

RankNo.531

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)%2,63

Cirkulationsutbud5.258.163,71109587

Maxutbud0

Totalt utbud9.999.997,526815

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin437.41273213,2021-02-13

Lägsta pris1.3085467209410526,2024-01-10

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionTorn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.