TGRASS

Top Grass Club is an innovative project that redefines the approach to the cannabis industry by integrating it with blockchain-based technological solutions.

NamnTGRASS

RankNo.4949

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud800,000,000

Totalt utbud800,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.06505496236505615,2025-01-09

Lägsta pris0.000264347131789679,2025-05-15

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionTop Grass Club is an innovative project that redefines the approach to the cannabis industry by integrating it with blockchain-based technological solutions.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.