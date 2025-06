TEL

Telcoin (TEL) is the native medium of exchange, reserve asset and protocol token of the Telcoin user-owned, decentralized financial platform. TEL enables end users to seamlessly access and power a global suite of user owned, decentralized financial products.

NamnTEL

RankNo.213

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud91 007 371 550

Maxutbud100 000 000 000

Totalt utbud100 000 000 000

Cirkulationshastighet0.91%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.06489695,2021-05-11

Lägsta pris0.0000651563082403,2020-03-13

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

