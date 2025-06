TBANK

TaoBank is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against $wTAO used as collateral. TaoBank as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

NamnTBANK

RankNo.7985

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud15,000,000

Totalt utbud15,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.5964457907018312,2024-03-08

Lägsta pris0.005907971940549449,2025-04-17

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

