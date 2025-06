S

Sonic is an EVM L1 platform that offers developers attractive incentives and powerful infrastructure for DeFi. The chain provides 10,000 TPS and sub-second confirmation times, powering the next generation of decentralized applications. Sonic's Fee Monetization (FeeM) program rewards developers with up to 90% of the fees their apps generate, adapting the Web2 ad-revenue model to a decentralized framework. Developers now directly profit from their app's traffic and user engagement. Furthermore, the Sonic Gateway provides developers and users with seamless access to vast liquidity through a native, secure bridge connected to Ethereum. With a unique fail-safe mechanism, it ensures your assets are protected in all circumstances.

RankNo.66

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0003%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2.85%

Cirkulationsutbud2,880,000,000

Maxutbud∞

Totalt utbud3,175,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.0293171074857816,2025-01-04

Lägsta pris0.33366035571409275,2025-02-03

Offentlig blockkedjaSONIC

Sektor

Sociala medier

