SYNT

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

NamnSYNT

RankNo.1028

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,22%

Cirkulationsutbud655 416 563

Maxutbud2 500 000 000

Totalt utbud1 160 508 700

Cirkulationshastighet0.2621%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.10174815259842351,2024-07-17

Lägsta pris0.011363355124422827,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionSynternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.