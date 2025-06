SYNTH

SYNTHR's advanced cross-chain infrastructure powers a secure zero-slippage execution environment, allowing cross-chain transactions to function at their theoretical limits. It consists of a combination of pull and push oracles, a zero-slippage omnichain liquidity layer, and multiple independent consensus layers, giving you access to an innovative cross-chain liquidity solution.

NamnSYNTH

RankNo.2731

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.18%

Cirkulationsutbud155,588,284

Maxutbud0

Totalt utbud565,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.11036401628638758,2025-01-14

Lägsta pris0.000501421576993146,2025-05-26

Offentlig blockkedjaARB

Sektor

Sociala medier

