SUPERDAPP

SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges.

NamnSUPERDAPP

RankNo.4657

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud1 000 000 000

Totalt utbud1 000 000 000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.05749644630347663,2024-10-02

Lägsta pris0.001089520336050978,2025-04-05

Offentlig blockkedjaSYSROLLUX

IntroduktionSuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.