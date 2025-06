SUIRWA

Sui RWA is connecting AI Agents with the $7.6B industry, driving real-world impact.

NamnSUIRWA

RankNo.5280

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud0

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.015852664380467424,2025-01-27

Lägsta pris0.000317785633695336,2025-04-24

Offentlig blockkedjaSOL

IntroduktionSui RWA is connecting AI Agents with the $7.6B industry, driving real-world impact.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.