Suiswap is a decentralized token trading platform and exchange built on the SUI blockchain. It aims to provide a secure, fast, and agile trading environment for the SUI ecosystem.

RankNo.2801

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud8,842,144,918.71

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.8842%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.004546627502997219,2024-01-15

Lägsta pris0.000006965528591931,2025-05-30

Offentlig blockkedjaSUI

