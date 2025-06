SPACEM

SpaceM is the ultimate Web3 ecosystem uniting diverse earning opportunities including SocialFi, RealFi, GameFi, Fiat2Crypto Solutions and more. Built on Avalanche, $SPACEM tokens empower users with secure, fast transactions and sustainable passive income through Nodes.

NamnSPACEM

RankNo.1485

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud48,067,203,522

Totalt utbud47,867,201,926

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.000996792686778681,2025-04-23

Lägsta pris0.000074787460982406,2025-01-21

Offentlig blockkedjaAVAX_CCHAIN

Sektor

Sociala medier

