SOV

Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

NamnSOV

RankNo.1077

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.30%

Cirkulationsutbud60,209,049.68625496

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet0.602%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin44.91380266863327,2021-10-07

Lägsta pris0.16233888211013012,2025-04-09

Offentlig blockkedjaRBTC

IntroduktionSovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.