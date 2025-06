SNSY

Sensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

NamnSNSY

RankNo.1110

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud5,205,827,044

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.5205%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.012149855290302767,2024-12-12

Lägsta pris0.000732031742351647,2024-06-24

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionSensay creates lifelike AI Digital Replicas, offering everyone limitless potential in a digital age. These on-chain verified autonomous Digital Replicas empower users to retain ownership and monetize this powerful technology. Starting with replicas for dementia patients and their families, the technology has an immediate social impact. Beyond this, the use cases for these digital twins are endless.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.