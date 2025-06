SNEK

SNEK aims to be the chillest meme coin on Cardano with a fair distributed launch including 0% of the supply set aside to the team and a high circulating supply/low emissions right from the start. With a goal to unite communities across Cardano and onboard new users from outside chains.

RankNo.234

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud74,497,660,855

Maxutbud76,715,880,000

Totalt utbud75,350,782,277

Cirkulationshastighet0.971%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.00906863470613523,2024-12-05

Lägsta pris0.000038959898786517,2023-05-13

Offentlig blockkedjaADA

