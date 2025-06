SMOG

The mighty dragon SMOG incinerates all his crypto meme coin enemies. Buy and hold $SMOG tokens to gain access to the greatest airdrop Solana has ever seen! Buy, trade and complete Zealy quests to join Smog in vanquishing his enemies!

NamnSMOG

RankNo.1183

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud778,999,968

Maxutbud0

Totalt utbud1,399,999,968

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.3839854711934234,2024-03-08

Lägsta pris0.00647600481181545,2025-04-09

Offentlig blockkedjaSOL

Sektor

Sociala medier

