SKL

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

NamnSKL

RankNo.295

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.21%

Cirkulationsutbud5,902,852,671

Maxutbud7,000,000,000

Totalt utbud6,153,000,000

Cirkulationshastighet0.8432%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.22448799,2021-03-12

Lägsta pris0.01638461369367337,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionSKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.