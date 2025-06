SHIDO

Shido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

NamnSHIDO

RankNo.1506

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud17,820,683,552.587715

Maxutbud18,000,000,000

Totalt utbud18,000,000,000

Cirkulationshastighet0.99%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.04630688438383707,2024-03-01

Lägsta pris0.000009009665921584,2024-03-01

Offentlig blockkedjaNONE

IntroduktionShido is a unique and powerful Ecosystem with state of the art DeFi Utilities. The Shido Ecosystem is built around the native token $SHIDO, which are used as the governance token for every use case utility that they are building. Shido is building a Layer 1 Sharded PoS Blockchain, Shido DeFi Wallet, Shido Dex & Perpetuals and Shido Card.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.