SHIB2

Shib2.0 is a meme coin on Ethereum. Please note SHIB2 is not correlated to Shiba Inu (SHIB), please carefully assess the risks and make a decision based on your risk tolerance.

NamnSHIB2

RankNo.3888

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud420,690,000,000,000

Totalt utbud420,690,000,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.00000004742732169,2023-07-07

Lägsta pris0.000000000233658865,2025-03-19

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionShib2.0 is a meme coin on Ethereum. Please note SHIB2 is not correlated to Shiba Inu (SHIB), please carefully assess the risks and make a decision based on your risk tolerance.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.