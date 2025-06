SGT

Suzuverse provides extraordinary VR/AR/MR technology and experiences to help you unlock to the fullest the potential of virtual worlds and the metaverse.

RankNo.1877

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3.95%

Cirkulationsutbud10,052,927

Maxutbud250,000,000

Totalt utbud250,000,000

Cirkulationshastighet0.0402%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.821033656850781,2024-04-25

Lägsta pris0.12895882585493632,2025-05-31

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

