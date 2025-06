SGC

KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.

NamnSGC

RankNo.1763

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.20%

Cirkulationsutbud2,048,250,000

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.2048%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.007676324559124294,2025-06-13

Lägsta pris0.000856032347872946,2025-06-20

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionKAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.