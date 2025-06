SFIN

Songbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

NamnSFIN

RankNo.4865

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud11,000

Totalt utbud10,999.99997643

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin994.457762214083,2023-05-09

Lägsta pris99.75607582034051,2025-04-09

Offentlig blockkedjaSGB

IntroduktionSongbird Finance Token (SFIN) is the ecosystem's primary governance and rewards token. It has a primary focus on governing rates across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of governance proposals in the ecosystem with a 10,000/1 voting power over EXFI.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.