Stader is a prominent non-custodial multi-chain liquid staking platform that simplifies the discovery & utilization of liquid staking solutions across various Proof-of-Stake blockchains.

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)5.21%

Cirkulationsutbud53,284,459.46051195

Maxutbud120,000,000

Totalt utbud120,000,000

Cirkulationshastighet0.444%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin9.392008992707279,2022-04-06

Lägsta pris0.2375986202937185,2022-10-25

Offentlig blockkedjaETH

