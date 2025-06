SBR1

A grassroots community meme project, created to bring awareness to, and support for the Strategic Bitcoin Reserve bill.

NamnSBR1

RankNo.3480

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud21,042,069

Totalt utbud21,042,069

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.308860135959421,2024-11-14

Lägsta pris0.000625981180586495,2024-11-06

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionA grassroots community meme project, created to bring awareness to, and support for the Strategic Bitcoin Reserve bill.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.