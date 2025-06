SAKAI

Sakai Vault (SAKAI) is a next crypto revolution and it Accelerates DeFi Adoption With Trusted Blockchain Protocol and Unique Token Economics. Sakai Vault Provides its customers and investors with insights on trends and developments in the crypto space. We provide an in-depth look at selected topics ranging from cryptocurrency fundamentals to market analyses and help to grow your investment with us.

NamnSAKAI

RankNo.2560

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)4.62%

Cirkulationsutbud2,081,027

Maxutbud8,000,000

Totalt utbud8,000,000

Cirkulationshastighet0.2601%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin12.194455399392291,2023-12-30

Lägsta pris0.09037751669693314,2025-05-31

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.