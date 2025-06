RVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

RankNo.256

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.08%

Cirkulationsutbud15,206,962,291.094606

Maxutbud21,000,000,000

Totalt utbud15,206,962,291.094606

Cirkulationshastighet0.7241%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.026499 USDT

Högsta någonsin0.28542094,2021-02-20

Lägsta pris0.00879405250642,2020-03-13

Offentlig blockkedjaRVN

Ravencoin is a protocol based on a fork of the Bitcoin code which adds features specifically focused on allowing tokens to be issued on the Ravencoin blockchain. These tokens can have whatever properties the issue of the token decides - so they can be limited in quantity, named and be issued as securities or as collectibles.

