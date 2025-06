RIF

RIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.

NamnRIF

RankNo.527

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.15%

Cirkulationsutbud1,000,000,000

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet1%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.45910638,2021-04-12

Lägsta pris0.0273613350172,2020-03-13

Offentlig blockkedjaRBTC

IntroduktionRIF OS (Root Infrastructure Framework Open Standard) is a suite of open and decentralized infrastructure protocols that enable faster, easier and scalable development of distributed applications (dApps) within a unified environment.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.