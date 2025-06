RICHIE

The RICHIE token is a share of the Richie machine and Richie reward platform. It is a Solana-based token with a 1% buy and sell tax.

NamnRICHIE

RankNo.2043

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.03%

Cirkulationsutbud29,999,998

Maxutbud29,999,998

Totalt utbud29,999,998

Cirkulationshastighet1%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.11027823234803452,2025-05-08

Lägsta pris0.001831212401764147,2025-05-06

Offentlig blockkedjaSOL

Sektor

Sociala medier

