REVOX.AI is building the shared AI interface for Web3 through its permissionless machine learning infrastructure, empowering the construction and innovation of decentralized AI applications through modular agents. REVOX's flagship super-app Web3 GPT Lense, Smart Wallet and ReadON DAO APP have already garnered over 21 million users worldwide.

RankNo.642

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.81%

Cirkulationsutbud1,951,539,276

Maxutbud3,000,000,000

Totalt utbud3,000,000,000

Cirkulationshastighet0.6505%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.0812724117127036,2024-12-18

Lägsta pris0.0081673460898992,2025-03-12

Offentlig blockkedjaBSC

