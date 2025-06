REVO

REVO is an utility token used in the Revomon ecosystem. The token can be staked, trade on the marketplace, purchase on the store, mint NFT. Later on, REVO will be integrated in Revomon Novus; the next game update in development. Players will be able to use it directly in the game (Virtual reality, mobile and PC).

NamnREVO

RankNo.2192

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud31,830,246.18167714

Maxutbud46,000,000

Totalt utbud46,000,000

Cirkulationshastighet0.6919%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.2486432735452517,2021-11-16

Lägsta pris0.000558546919927292,2023-08-02

Offentlig blockkedjaBSC

