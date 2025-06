REKTCOIN

The REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors.

NamnREKTCOIN

RankNo.447

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud255,779,582,700,004.97

Maxutbud420,690,000,000,000

Totalt utbud420,690,000,000,000

Cirkulationshastighet0.608%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.00000043845002886,2024-11-22

Lägsta pris0.000000031094735438,2025-03-13

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionThe REKT project is a meme-based, community-driven ecosystem that integrates art, culture, and consumer products like Rekt Drinks, targeting digitally-savvy, culturally engaged crypto enthusiasts and collectors.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.