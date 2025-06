REF

Built on top of a leading edge protocol in NEAR, REF Finance acts as the gateway into the entire eco through its AMM, which provides liquidity and swapping features for all decentralized application launching on NEAR. To do this, REF implements the renowned Rainbow Bridge which seamlessly bridges Ethereum based assets over to NEAR, thus bringing access for an array of DeFi users to lower fees and faster transaction speeds.

RankNo.1556

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.46%

Cirkulationsutbud38,188,139.84767147

Maxutbud99,990,506.14259167

Totalt utbud99,990,506.14259167

Cirkulationshastighet0.3819%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin46.75493886525408,2024-04-22

Lägsta pris0.04809368116171408,2023-10-12

Offentlig blockkedjaNEAR

