Radiant is building the first omnichain money market atop LayerZero. Deposit & borrow across multiple chains, seamlessly. Lenders who provide liquidity to Radiant will earn a passive income on the assets they deposit. Borrowers are able to withdraw against collateralized funds in order to obtain liquidity (working capital) without selling their assets and closing their positions.

RankNo.697

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.68%

Cirkulationsutbud1,218,127,309

Maxutbud1,500,000,000

Totalt utbud1,500,000,000

Cirkulationshastighet0.812%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.49524390520889605,2023-03-20

Lägsta pris0.011151453356042723,2022-10-20

Offentlig blockkedjaARB

