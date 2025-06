QTUM

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

NamnQTUM

RankNo.188

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)41.80%

Cirkulationsutbud105,666,257.5

Maxutbud107,822,406

Totalt utbud107,822,406

Cirkulationshastighet0.98%

Utgivningsdatum2017-03-16 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.38 USDT

Högsta någonsin106.8759994506836,2018-01-07

Lägsta pris0.770017723731,2020-03-13

Offentlig blockkedjaQTUM

Sektor

Sociala medier

